В США после победы Трампа на президентских выборах начали происходить поистине библейские чудеса. В частности, один из основателей рок-группы Life of Agony Мина Капуто, трансгендер, заявил, что он больше не женщина, а мужчина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Оправдал личное доверие Путина: Генерал пережил чистки в Минобороны и изгнал НАТО из целой страны
- Госдеп США: ракета России «Орешник» должна быть запрещена. Она разрушает архитектуру безопасности НАТО
- "Никого не надо ни адаптировать, ни интегрировать": Бурда — об организованном наборе иностранной рабочей силы на ВРНС
Свежие комментарии