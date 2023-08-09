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Лужина высмеяла Калныньша за слова, что РФ должна ему пенсию

Лужина высмеяла Калныньша за слова, что РФ должна ему пенсию

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, известная всем по картинам «Вертикаль» и «На семи ветрах», стала почетным гостем II Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах», который проходит с 6 по 13 августа в городе Киров.

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