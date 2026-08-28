Врачи объяснили, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

По словам психотерапевта, заведующей отделением Международного медицинского центра ОН КЛИНИК Юлии Ковальчук, в 70% случаев врачи скорой помощи, прибывая к пациентам с подозрением на инфаркт, ставят диагноз «паническая атака».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии