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Нижегородская правда

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Врачи объяснили, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

По словам психотерапевта, заведующей отделением Международного медицинского центра ОН КЛИНИК Юлии Ковальчук, в 70% случаев врачи скорой помощи, прибывая к пациентам с подозрением на инфаркт, ставят диагноз «паническая атака».

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