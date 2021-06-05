Происшествия

4 подписчика

5 июня исполняется 303 года со дня образования российской полиции

5 июня исполняется 303 года со дня образования российской полиции

День 5 июня (25 мая по старому стилю) 1718 года вошел в историю России как дата создания регулярной российской полиции – нового государственного института, призванного обеспечивать охрану общественного порядка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх