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МОСИНФОРМ

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Школа на 850 мест построена в районе Покровское-Стрешнево

Школа на 850 мест построена в районе Покровское-Стрешнево

В Северо-Западном административном округе завершилось строительство школы, рассчитанной на восемьсот пятьдесят учащихся.

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