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Председателем совета Федерации хоккея Удмуртии стал гендиректор АО «Белкамнефть» Дмитрий Арсибеков

Председателем совета Федерации хоккея Удмуртии стал гендиректор АО «Белкамнефть» Дмитрий Арсибеков

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали нового председателя совета Федерации хоккея Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

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