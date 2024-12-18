Председателем совета Федерации хоккея Удмуртии стал гендиректор АО «Белкамнефть» Дмитрий Арсибеков

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали нового председателя совета Федерации хоккея Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.
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