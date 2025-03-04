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Главный йог СССР. Чем смерть Владимира Шуктомова так поразила сотрудников КГБ?

Главный йог СССР. Чем смерть Владимира Шуктомова так поразила сотрудников КГБ?

Когда следователи КГБ уверились в том, что задержанный ими йог и мистик Владимир Шуктомов – душевнобольной человек, его перенаправили в психиатрическую больницу.

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Комментарии
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Boris Borisov
1.&quot; Я в совершенстве владею техниками йоги...&quot;--как можно совершенно владеть тем , что само по себе не совершенно .Техники -это всего лишь путь. То , что человек попытался узнать дорогу , ещё не значит , что он куда -то Пришёл!. //////// 2.   &quot;Мне таким часто приходится оказывать психологическую помощь, вытаскивать их..... &quot; . Самомнение велико ! Вот , только, не приходится - ли &quot;вытаскивать их&quot; после Вашего вытаскивания ?!  //// В прочем , с пожеланием успеха всего хорошего Вам! .
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9 час.
СК
Сергей Костин
Чем только люди не занимаются, лишь бы не работать.
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7 час.
ВШ
Владимир Шабалин
если у человека дар, то почему он не может его использовать по своему усмотрению ? Если он не совершает преступлений, никому не навязывает ничего. Шуктомов к тому же занимался врачеванием, значит приносил пользу людям
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1 час.
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