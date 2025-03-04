Главный йог СССР. Чем смерть Владимира Шуктомова так поразила сотрудников КГБ?

Boris Borisov

1." Я в совершенстве владею техниками йоги..."--как можно совершенно владеть тем , что само по себе не совершенно .Техники -это всего лишь путь. То , что человек попытался узнать дорогу , ещё не значит , что он куда -то Пришёл!. //////// 2. "Мне таким часто приходится оказывать психологическую помощь, вытаскивать их..... " . Самомнение велико ! Вот , только, не приходится - ли "вытаскивать их" после Вашего вытаскивания ?! //// В прочем , с пожеланием успеха всего хорошего Вам! .