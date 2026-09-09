Устойчивый к лекарствам штамм-мутант туберкулеза проник в Россию. Что делать?

В Россию проник и распространяется устойчивый к лекарствам штамм-мутант туберкулеза.В России зафиксирована циркуляция опасного возбудителя туберкулеза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ В Анапе 18-летнег...
- В Анапе 18-летнег...
- Генерал Гурулёв с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым