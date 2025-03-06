Один из худших сексуальных преступников: иностранный студент накачивал наркотиками и насиловал женщин

В среду лондонский суд признал китайского аспиранта виновным в том, что он накачал наркотиками и изнасиловал 10 женщин в Англии и Китае, а полиция предупредила, что жертвами могут стать еще более 50 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии