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Пол Рид, Тайриз Халибертон, Трэй Янг и Эй Джей Гриффин – в десятке лучших моментов дня

Пол Рид, Тайриз Халибертон, Трэй Янг и Эй Джей Гриффин – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые состоялись в субботу, 19 ноября. Лучшими моментами дня стали проход через всю площадку Пола Рида («Филадельфию»), бросок с центра Тайриза Халибертона («Индиана») и победный навес Трэя Янга на Эй Джей Гриффина («Атланта»).

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