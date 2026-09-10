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Живая Кубань

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Почему иногда стоит отключать геолокацию в телефоне: простое объяснение. Приложения могут собирать данные о вас

Почему иногда стоит отключать геолокацию в телефоне: простое объяснение. Приложения могут собирать данные о вас

Почему иногда стоит отключать геолокацию в телефоне: простое объяснение. Приложения могут собирать данные о васМы привыкли к тому, что наш телефон знает, где мы находимся.

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