Смоленская область – в числе лидеров по обеспечению детей и беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы

Смоленская область вошла в число регионов-лидеров по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа и беременных женщин с различными формами диабета системами непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ).
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