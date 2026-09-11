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Смоленская Газета

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Смоленская область – в числе лидеров по обеспечению детей и беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы

Смоленская область – в числе лидеров по обеспечению детей и беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы

Смоленская область вошла в число регионов-лидеров по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа и беременных женщин с различными формами диабета системами непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ).

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