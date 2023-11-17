Песков назвал неуместной поездку Моргенштерна* на фронт ради концертов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Моргенштерн* "не должен питать иллюзий" относительно возможности вернуться и снова давать концерты в России в случае выступления в зоне военной операции.
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