Германия одерживает победу над Нидерландами в Лиге Наций

Несмотря на то, что матчи Лиги Наций продолжаются, уже можно говорить о лидерах в своих группах. Итак, после очередного успеха над командой Нидерландов сборная Германии укрепила свои позиции на вершине третьей группы А-лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии