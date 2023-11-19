The New Republic: филантропия миллиардеров является мошенничеством

Считается, что деньги имеют плохую репутацию. Они не могут дать вечную жизнь или счастье. Но у капитала есть одно неоспоримое преимущество – он может решать проблемы и чем больше финансовых возможностей, тем больший круг проблем подлежит успешному разрешению.