The New Republic: филантропия миллиардеров является мошенничеством

Считается, что деньги имеют плохую репутацию. Они не могут дать вечную жизнь или счастье. Но у капитала есть одно неоспоримое преимущество – он может решать проблемы и чем больше финансовых возможностей, тем больший круг проблем подлежит успешному разрешению.
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