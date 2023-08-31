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Пол после победы над Сафиуллиным подарил футболку мальчику с трибун: «Он меня подбадривал, почти что тренировал»

Пол после победы над Сафиуллиным подарил футболку мальчику с трибун: «Он меня подбадривал, почти что тренировал»

Он сделал это после матча с Романом Сафиуллиными, в котором отыгрался с 0:2 по сетам. «Он мне выдал стратегию.

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