FT: масштабные бойкоты потребителей в мусульманских странах очень вредят западным брендам

Происходящее на Ближнем Востоке больно бьет по западным компаниям и их партнерам. Масштабные и организованные бойкоты западных брендов продуктов питания и напитков в мусульманских странах негативно влияют на доходы транснациональных корпораций и их франчайзинговых операторов, усугубляя влияние глобального спада потребительского спроса на их прибыль.