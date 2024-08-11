FT: масштабные бойкоты потребителей в мусульманских странах очень вредят западным брендам

Происходящее на Ближнем Востоке больно бьет по западным компаниям и их партнерам. Масштабные и организованные бойкоты западных брендов продуктов питания и напитков в мусульманских странах негативно влияют на доходы транснациональных корпораций и их франчайзинговых операторов, усугубляя влияние глобального спада потребительского спроса на их прибыль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии