Более двух килограммов мефедрона изъяли оперативники у жителя Калужской области

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области была получена значимая информация о причастности местного жителя к незаконным операциям с наркотическими средствами.

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