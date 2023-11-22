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Царьград

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Православные верующие чествуют икону Божией Матери "Скоропослушница" 22 ноября: история образа

Православные верующие чествуют икону Божией Матери "Скоропослушница" 22 ноября: история образа

О чём просят православные Богородицу?В среду, 22 ноября, верующие отмечают праздник иконы Божией Матери "Скоропослушница".

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