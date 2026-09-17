Детей экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бывшую жену лишили прописки в элитном ЖК, но выселять не стали

Центральный районный суд Челябинска рассмотрел заявление Росимущества о выписке и выселении Оксаны, Александра и Анастасии Юревичей, а также Валерия Воронина.
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