Дмитрий Медведев предлагает сделать СВО экстерриториальной: что это означает Татьяна АрестоваПосле вероломного нападения на Курскую область, Запад и Украина должны принять, что теперь Россия может изменить характер СВО.
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