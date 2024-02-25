«Насыщенная программа»: что покажет Петербург на выставке «Россия» в День спорта

25 февраля гостей ждут мастер-классы, показательные выступления и увлекательные интерактивы. Посетителей петербургского стенда на международной выставке-форуме «Россия» 25 февраля ожидает насыщенная программа.
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