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«Насыщенная программа»: что покажет Петербург на выставке «Россия» в День спорта

25 февраля гостей ждут мастер-классы, показательные выступления и увлекательные интерактивы. Посетителей петербургского стенда на международной выставке-форуме «Россия» 25 февраля ожидает насыщенная программа.

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