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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Блиц-заметки на полях по итогам послания президента

Блиц-заметки на полях по итогам послания президента

Кримсон Дайджест 1. В качестве реверанса желающим «мобилизационной экономики» и прочих простых, понятных и неправильных решений в послании Путина фигурирует только постройка ледокола «Сталинград» (я не против, пусть порадуются).

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Всё правильно!  Планку нужно держать высокую.  Выполнять желаемое, по мере возможности - максимально!  Но жизнь идёт и по мере продвижения... -  всё можно корректировать.
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6 час.
vK
vagas Karlito
Очень много  всего сказано того,   что ждут наши люди! Другое дело насколько будем последовательны!) Не секрет,  что не все разделяют  подобные устремления!)) Пора бы уже и обозначить вериги на ногах,- кто они такие!?)))
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2 час.
Аудрюс
В последнее время очень много статей о мигрантах и связанные с ними проблемами.. Вот об этом то в послании и ни слова... Помнится после распада СССР много говорилось о том, что каждая союзная Республика имеет свою столицу, свой парламент, все кроме русских... Интересно, а чем сегодняшнее положение дел в РФ отличается от времен СССР в этом вопросе?
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1 час.

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