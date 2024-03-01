Блиц-заметки на полях по итогам послания президента

Очень много всего сказано того, что ждут наши люди! Другое дело насколько будем последовательны!) Не секрет, что не все разделяют подобные устремления!)) Пора бы уже и обозначить вериги на ногах,- кто они такие!?)))

Аудрюс

В последнее время очень много статей о мигрантах и связанные с ними проблемами.. Вот об этом то в послании и ни слова... Помнится после распада СССР много говорилось о том, что каждая союзная Республика имеет свою столицу, свой парламент, все кроме русских... Интересно, а чем сегодняшнее положение дел в РФ отличается от времен СССР в этом вопросе?