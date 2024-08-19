Осень для астраханцев из Ленинского района начнется с отключения горячей воды

«Астраханские тепловые сети» сообщают о старте подготовки к отопительному сезону 2024-2025. Плановый ремонт начнется с Ленинского района, в связи с чем с полуночи 2 сентября до 11 сентября будет прекращена подача горячей воды потребителям по улицам: Аксакова, Бабаевского, Бульварная, Жилая, Румынская, Энергетическая, 1-я Железнодорожная, 4-я Железнодорожная, 8-я Железнодорожная, Нефтяников 1-й проезд, Профсоюзная, 4-я Черниговская, 7-й проезд Энергетический.