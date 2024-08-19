Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Об этой сногсшибательной новости должна знать вся Россия?На одной из улиц ...
  • Eduard
    У нас не давно тоже пару раз звонили всё обставляли про ДДП,мы их послали куда надо!В Астрахани пенси...
  • Eduard
    Почему люди верят неизвестным звонильщикам? Я тоже позвоню и скажу:"Привет,я барое Мюнхаузен"!В Астрахани пенси...

Осень для астраханцев из Ленинского района начнется с отключения горячей воды

Осень для астраханцев из Ленинского района начнется с отключения горячей воды

«Астраханские тепловые сети» сообщают о старте подготовки к отопительному сезону 2024-2025. Плановый ремонт начнется с Ленинского района, в связи с чем с полуночи 2 сентября до 11 сентября  будет прекращена подача горячей воды потребителям по улицам: Аксакова,  Бабаевского, Бульварная, Жилая,  Румынская,  Энергетическая,  1-я Железнодорожная,  4-я Железнодорожная, 8-я Железнодорожная,  Нефтяников 1-й проезд,  Профсоюзная,  4-я Черниговская, 7-й проезд Энергетический.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх