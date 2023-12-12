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В США сообщили, что новый пакет помощи Украине может оказаться последним

В США сообщили, что новый пакет помощи Украине может оказаться последним

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен указал на тот факт, что утверждённый главой государства Джозефом Байденом пакет поддержки для киевского режима, который обойдётся державе в 200 миллионов долларов, может оказаться последним.

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