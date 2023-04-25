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Подвижки льда на Северной Двине начались в 149 километрах от Архангельска

Подвижки льда на Северной Двине начались в 149 километрах от Архангельска

По данным Росгидромета на 8:00 25 апреля, голова ледохода развивается на участке Звоз — Пукшеньга — 233-188 километров от Архангельска, в течение ночи подвижки льда наблюдались возле населённого пункта Ракула — 149 километров от Архангельска.

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