Хуситы нанесли пять ракетных ударов по крупнейшему НПЗ на БВ - Saudi Aramco Йеменские хуситы в очередной раз доказали, что их слова не расходятся с делами, когда они гов.
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Хуситы нанесли пять ракетных ударов по крупнейшему НПЗ на БВ - Saudi Aramco Йеменские хуситы в очередной раз доказали, что их слова не расходятся с делами, когда они гов.
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