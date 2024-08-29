Samsung Galaxy S25 Ultra станет самым тонким и легким флагманом в 2025 году

Samsung Galaxy S25 продолжает удивлять своими улучшениями. Авторитетный источник Ice Universe сообщил, что старшая модель Galaxy S25 Ultra станет самым тонким и легким флагманом среди всех моделей Ultra, выпущенных в ближайшем будущем, включая iPhone 16 Pro Max и Google Pixel 9 Pro XL.
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