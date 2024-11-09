Россияне активнее всех в мире наращивают потребление кофе

Россия среди крупнейших потребителей кофе в мире заметнее всех нарастила потребление - сразу на 7,1% до 5,1 миллиона мешков или 306 тысяч тонн, следует из отчета Международной организации по кофе за 2022-2023 урожайный сезон, пишут РИА Новости.