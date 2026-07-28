«Тепловая компания» Омска должна выплатить 2 млн рублей родственникам профессора, который умер из-за падения в яму с кипятком.
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«Тепловая компания» Омска должна выплатить 2 млн рублей родственникам профессора, который умер из-за падения в яму с кипятком.
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