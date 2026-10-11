Опыт Алматы по озеленению улиц применят в Бишкеке

При выборе растений власти Бишкека воспользовались рекомендациями алматинских специалистов, изучивших результаты многолетней работы по озеленению города, передает inAlmaty.
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