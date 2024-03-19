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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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💦 Половодье началось

💦 Половодье началось В районе Новогригорьевской Иловлинского района Дон уже вышел из берегов. На реках бассейна Волги ожидается подъём воды на 1,5—2 метра выше нормы.

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