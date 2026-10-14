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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Первый снег выпадет в Барнауле 15 октября. Прогноз погоды на 10 дней

Первый снег выпадет в Барнауле 15 октября. Прогноз погоды на 10 дней

Второй месяц осени обещает быть промозглым В Барнауле уже в грядущий четверг, 15 октября, выпадет первый снег.

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