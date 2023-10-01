Директор фонда Пахмутовой рассказал о состоянии пианистки после смерти супруга

И прокомментировал сообщения о глубокой депрессии вдовыДиректор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко отреагировал на появившиеся в медиа сообщения о тяжелой депрессии композитора после смерти супруга.
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