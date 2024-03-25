СМИ сообщили о гибели 11 человек из-за нападения ИГ в Сирии

Сирийский наблюдательный центр по правам человека 24 марта сообщил о гибели 11 сборщиков трюфелей в результате нападения боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ) в окрестностях города Ракка на севере Сирии.