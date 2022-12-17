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Евросоюз ввёл санкции против свердловского сенатора Виктора Шептия

Евросоюз ввёл санкции против свердловского сенатора Виктора Шептия

Глава уральских единороссов провинился перед Евросоюзом в том, что проголосовал за включение новых регионов в состав РоссииПод санкции Евросоюза, предусмотренные очередным, девятым, пакетом, попал сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.

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