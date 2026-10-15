Бывают моменты, которые делят жизнь на «до» и «после» без громких событий, без скандалов и драм. Просто однажды ты возвращаешься домой с картонной коробкой, и оказывается, что двадцать три года стажа весят меньше, чем пакет картошки.
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