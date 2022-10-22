Преподавателю Архангельского музыкального колледжа Ольге Ольштейн присвоили звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»

Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграммной-канале:«Поздравляю Ольгу Ольштейн, преподавателя Архангельского музыкального колледжа, с присвоением почетного звания „Заслуженный работник культуры Российской Федерации“! Указом арезидента высокой награды Ольга Игоревна удостоена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу по подготовке кадров для учреждений культуры и активную концертную деятельность.