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Преподавателю Архангельского музыкального колледжа Ольге Ольштейн присвоили звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»

Преподавателю Архангельского музыкального колледжа Ольге Ольштейн присвоили звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»

Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграммной-канале:«Поздравляю Ольгу Ольштейн, преподавателя Архангельского музыкального колледжа, с присвоением почетного звания „Заслуженный работник культуры Российской Федерации“! Указом арезидента высокой награды Ольга Игоревна удостоена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу по подготовке кадров для учреждений культуры и активную концертную деятельность.

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