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Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме

Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме

Сегодня в 8 утра стартовали выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и Троицк) и округе Куркино.

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