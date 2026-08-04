Букмекеры назвали самых вероятных авторов гола в матче Кубка России «Локомотив» — ЦСКА

Букмекеры определили фаворитов по голам Букмекерские конторы назвали самых вероятных авторов гола в матче первого тура группового этапа Кубка России между московскими клубами «Локомотив» и ЦСКА, который состоится 4 августа в 20:45 по московскому времени.
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