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Бывший вице-губернатор Хабаровска назначен заместителем министра спорта Российской Федерации

Бывший вице-губернатор Хабаровска назначен заместителем министра спорта Российской Федерации

Михаил Дегтярев, недавно назначенный министром спорта России, продолжает формировать свою команду. На этот раз его выбор пал на опытного политика и госслужащего Мгера Гандиляна, который станет заместителем министра спорта страны.

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