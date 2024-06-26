Бывший вице-губернатор Хабаровска назначен заместителем министра спорта Российской Федерации

Михаил Дегтярев, недавно назначенный министром спорта России, продолжает формировать свою команду. На этот раз его выбор пал на опытного политика и госслужащего Мгера Гандиляна, который станет заместителем министра спорта страны.
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