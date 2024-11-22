Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин якобы лжет, когда говорит, что применение дальнобойного оружия стало новым шагом со стороны Киева, - "по-настоящему выдающееся".
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