В голосовании по выбору запаха поездов метро приняли участие почти 1 тыс пассажиров.В поездах Филевской линии московского метро скоро будет пахнуть зеленым чаем, в финал голосования, в котором приняли участие более 1 тыс пассажиров, вышли красные фрукты и зеленый чай, сообщает тг-канал Дептранс Москвы.