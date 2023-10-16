Подозреваемым стал 17-летний подросток. В Петербурге возбудили первое уголовное дело о хулиганстве после серии нападений выходцев из Азербайджана на прохожих.
После серии нападений выходцев из Азербайджана на петербуржцев возбудили первое дело
Комментарии
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p
plk
Самое страшное во всем этом, что мастурбеки размножаются со скоростью размножения тараканов и клопов. Их потомство, появившееся на свет в России, будет считать себя хозяевами в этой стране по праву рождения. И это не говоря о том, что семейство, которое они привозят с собой из кишлаков, нигде не работает и садится на бесплатную социалку в РФ за счет граждан РФ, исправно отчисляющих налоги
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8 час.
Борис Кудренко
Ведь и правда
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3 час.
БК
Борис Кудренко
Добавить нечего
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3 час.
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