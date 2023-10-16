78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Александрович
    Только показательное и суровое наказание этих стайных подонков немного поправит дело. После отбывания наказания отпра...Полиция задержала...
  • Руслан Валеев
    В том , что это будет очередное г...., нет ни малейших сомненийПолнейшее… : росс...
  • Борис Кудренко
    Добавить нечегоПосле серии напад...

После серии нападений выходцев из Азербайджана на петербуржцев возбудили первое дело

Подозреваемым стал 17-летний подросток. В Петербурге возбудили первое уголовное дело о хулиганстве после серии нападений выходцев из Азербайджана на прохожих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
p
plk
Самое страшное во всем этом, что мастурбеки размножаются со скоростью размножения тараканов и клопов. Их потомство, появившееся на свет в России, будет считать себя хозяевами в этой стране по праву рождения. И это не говоря о том, что семейство, которое они привозят с собой из кишлаков, нигде не работает и садится на бесплатную социалку в РФ за счет граждан РФ, исправно отчисляющих налоги
Ответить
8 час.
Борис Кудренко
Ведь и правда
Ответить
3 час.
БК
Борис Кудренко
Добавить нечего
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх