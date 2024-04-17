На Камчатке идет подготовка к Пасхе

В Камчатском выставочно-туристическом центре с 2 по 4 мая пройдет ежегодная "Пасхальная ярмарка". Событие организуется при поддержке Правительства Камчатского края и Торгово-промышленной палаты Камчатского края, сообщает “Аиф-Камчатка”.
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