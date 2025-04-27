В питьевой воде по всему миру обнаружили опасные вещества PFAS

PFAS быстро аккумулируются в организмах значительной части населения.По данным экологов, практически во всех источниках питьевой воды в мире обнаружены опасные химические соединения PFAS, детальное описание которых представлено в научных исследованиях.
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