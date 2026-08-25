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Роскомнадзор выдал телеканалу «FON TV» универсальную лицензию на вещание

Телеканал «FON TV» получил универсальную лицензию на вещание «Лицензиат – ООО «ФОНБЕТ ТВ». Срок действия лицензии – 10 лет.

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