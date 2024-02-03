Baza: в Подмосковье прошли крупные рейды по местам проживания мигрантов

Одна контора мигрантов выпроваживает, другая обеими руками к себе приглашает. И оба- при деле! Оба- при зарплатах. Чинах.... В общем, все по- русски. Нет, не понять Россию умом. Как не понять ее вообще никаким местом....

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Чушь . 11 человек??????? И это - весь "улов"?! В Электростали ради этого можно только выйти на улицу "Спортивная", и ты - в узбекистали. Лови себе даже не десятками, а - сотнями. Да только на этой улице мента днем с огнем не встретишь, даже если очень надо.