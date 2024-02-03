Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Что бы такое предсказать экстрасенсов быть совсем не обязательно.МК: Экстрасенс Па...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Если такие же "гарантии", как с мелкобританией, то селюкам  с хутора "уркаины" не позавидуешь.FAZ: ФРГ и Украин...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Чушь . 11 человек??????? И это - весь "улов"?! В Электростали ради этого можно только выйти на улицу "Спортивная", и ...Baza: в Подмосков...

Baza: в Подмосковье прошли крупные рейды по местам проживания мигрантов

Baza: в Подмосковье прошли крупные рейды по местам проживания мигрантов

Крупные рейды по местам проживания мигрантов в Подмосковье вызвали значительный интерес среди общественности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Одна контора мигрантов выпроваживает, другая обеими руками к себе приглашает. И оба- при деле! Оба- при зарплатах. Чинах.... В общем, все по- русски. Нет, не понять Россию умом. Как не понять ее вообще никаким местом....
Ответить
16 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Чушь . 11 человек??????? И это - весь &quot;улов&quot;?! В Электростали ради этого можно только выйти на улицу &quot;Спортивная&quot;, и ты - в узбекистали. Лови себе даже не десятками, а - сотнями. Да только на этой улице мента днем с огнем не встретишь, даже если очень надо.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх