Крупные рейды по местам проживания мигрантов в Подмосковье вызвали значительный интерес среди общественности.
Baza: в Подмосковье прошли крупные рейды по местам проживания мигрантов
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Одна контора мигрантов выпроваживает, другая обеими руками к себе приглашает. И оба- при деле! Оба- при зарплатах. Чинах.... В общем, все по- русски. Нет, не понять Россию умом. Как не понять ее вообще никаким местом....
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16 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Чушь . 11 человек??????? И это - весь "улов"?! В Электростали ради этого можно только выйти на улицу "Спортивная", и ты - в узбекистали. Лови себе даже не десятками, а - сотнями. Да только на этой улице мента днем с огнем не встретишь, даже если очень надо.
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6 час.
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