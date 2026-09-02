Европарламент уличили в молчании: правозащитники проигнорировали охоту ТЦК на украинцев

Виктория Ференц, евродепутат от венгерской партии "Фидес", в ходе заседания подкомитета Европарламента по правам человека раскритиковала правозащитные организации за игнорирование нарушений при мобилизации на Украине.
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