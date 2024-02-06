Белый дом не стал комментировать заявления Карлсона о предстоящем интервью с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 6 февраля не смогла ответить на вопрос о визите американского журналиста Такера Карлсона в Россию и его возможном интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которому препятствовала администрация США.