Белый дом не стал комментировать заявления Карлсона о предстоящем интервью с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 6 февраля не смогла ответить на вопрос о визите американского журналиста Такера Карлсона в Россию и его возможном интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которому препятствовала администрация США.
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